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В России
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49 минут назад
Объем выдачи ипотеки в РФ в сентябре сократился на 62%
Объем выдачи ипотеки в РФ в сентябре 2024 г. составил 365 млрд руб., что на 62% меньше, чем за сентябрь прошлого года.
«Объем выдач ипотечных кредитов составил 365 млрд рублей. Показатели сентября 2024 года на 1,14% ниже августа и на 62,08% ниже сентября 2023 года», — говорится в материалах.
Отмечается, что в количественном выражении также наблюдается снижение - на 5,1% к августу и на 67,3% к сентябрю 2023 года. Как уточнили аналитики, после падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования в РФ третий месяц остаются на низком уровне.
«Это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 года», — отметили эксперты.
В материалах добавляется, что при этом средний размер выдаваемого в РФ ипотечного кредита по итогам сентября вырос на 4,2%, до 4,81 млн рублей. Это является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды (с 2014 года), — считают в агентстве.
1 июля 2024 года закончился срок действия ипотечной программы с государственной поддержкой на жилье в новостройках по ставке 8%, а также изменились условия семейной ипотеки, — передает ТАСС.
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