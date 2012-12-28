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49 минут назад

Объем выдачи ипотеки в РФ в сентябре сократился на 62%

Объем выдачи ипотеки в РФ в сентябре 2024 г. составил 365 млрд руб., что на 62% меньше, чем за сентябрь прошлого года.

Объем выдачи ипотеки в РФ составил 365 млрд рублей в сентябре, что на 62% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, — следует из мониторинга агентства Frank RG.

«Объем выдач ипотечных кредитов составил 365 млрд рублей. Показатели сентября 2024 года на 1,14% ниже августа и на 62,08% ниже сентября 2023 года», — говорится в материалах.

Отмечается, что в количественном выражении также наблюдается снижение - на 5,1% к августу и на 67,3% к сентябрю 2023 года. Как уточнили аналитики, после падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования в РФ третий месяц остаются на низком уровне.

«Это может говорить о том, что рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 года», — отметили эксперты.

В материалах добавляется, что при этом средний размер выдаваемого в РФ ипотечного кредита по итогам сентября вырос на 4,2%, до 4,81 млн рублей. Это является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды (с 2014 года), — считают в агентстве.

1 июля 2024 года закончился срок действия ипотечной программы с государственной поддержкой на жилье в новостройках по ставке 8%, а также изменились условия семейной ипотеки, — передает ТАСС.
ипотека
экономика
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