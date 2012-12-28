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В России
15 минут назад
ЦБ РФ выпустил золотые монеты с изображением Георгия Победоносца
Центробанк (ЦБ) выпустил новые золотые монеты номиналом в 100 рублей с изображением Георгия Победоносца.
Уточняется, что золотая монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 30,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, — отмечается в пресс-релизе.
Ее выпустили тиражом до 100 тысяч экземпляров.
В ЦБ добавили, что выпущенная монета обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. Она является «законным средством наличного платежа» на всей территории России. На ее лицевой стороне изображен государственный герб России в виде двуглавого орла, данные о номинале, годе выпуска, а также обозначение металла по периодической таблице Менделеева, проба золота, товарный знак и масса содержащегося в монете драгметалла. На оборотной стороне представлен Георгий Победоносец, который, сидя на коне, поражает копьем змея.
Банк России не первый раз выпускает монеты с изображением этого святого, который используется в качестве государственного символа с XI века. В первой половине января 2023-го в обращение вошла серебряная инвестиционная монета номиналом в три рубля, а в начале апреля того же года — золотой экземпляр номиналами в 25, 100 и 200 рублей.
В сентябре 2024 года российский регулятор также выпустил памятные монеты «Ежик в тумане», изготовленные из серебра и недрагоценных металлов. Они посвящены известному одноименному мультфильму, снятого в 1975 году режиссером Юрием Норштейном. Тираж этой монеты составил семь тысяч экземпляров.
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