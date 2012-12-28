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45
40 минут назад

В Москве начали включать подачу отопления в жилые дома

Подача тепла осуществляется постепенно и может занять до пяти дней.

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха в Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, — сообщает Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК).

Отопление в домах жителей столицы появится в течение пяти дней. Процесс будет происходить поэтапно, чтобы соблюсти гидравлические и температурные режимы, — рассказали в компании.

«В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры (детсады, школы, больницы), затем в жилые дома, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности», — уточнили специалисты.

Всего теплом будут обеспечены 74 тысячи зданий, 34 тысячи из которых — жилые.
отопление
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