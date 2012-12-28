Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
Депутаты областного и городского Советов проверили в каких условиях будут жить иностранные рабочие
В России
45
40 минут назад
В Москве начали включать подачу отопления в жилые дома
Подача тепла осуществляется постепенно и может занять до пяти дней.
Отопление в домах жителей столицы появится в течение пяти дней. Процесс будет происходить поэтапно, чтобы соблюсти гидравлические и температурные режимы, — рассказали в компании.
«В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры (детсады, школы, больницы), затем в жилые дома, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности», — уточнили специалисты.
Всего теплом будут обеспечены 74 тысячи зданий, 34 тысячи из которых — жилые.
0
0
0
0
0
Комментарии