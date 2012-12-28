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В мире
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8 минут назад
После сильной вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря
В ночь на 7 октября на Землю обрушилась магнитная буря.
«В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля всё же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1», — написал синоптик.
Он отметил, что в настоящее время магнитная буря слабой интенсивности продолжается.
По уточнённым прогнозам, магнитная буря, с перерывами, завершится во второй половине сегодняшнего дня, после 15 часов, а её максимальная интенсивность будет колебаться в диапазоне между слабой и средней магнитными бурями, — заявил специалист.
Скорее всего, причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного нашим светилом во время самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла, произошедшей 3 октября, — добавил синоптик.
Геомагнитные бури возникают, когда Земля оказывается под мощным потоком солнечного ветра. Это следствие сильных вспышек на Солнце, которые влияют на магнитное поле нашей планеты, — отмечают эксперты.
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