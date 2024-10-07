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В России
54
57 минут назад

Наличие полисов ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

Автомобилистам без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги».

Наличие полисов ОСАГО, обязательных для автомобилистов, предложено проверять по дорожным камерам с 1 марта 2025 года, — пишут «Известия».

Решение о проведении соответствующего эксперимента, по данным издания, было принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, также газета ссылается на внутренние документы и источник, знакомый с обсуждением.

В июле с предложением штрафовать автомобилистов за каждый день езды без страховки в автоматическом режиме с помощью дорожных камер выступил Российский союз автостраховщиков (РСА), — передает РБК.

По информации издания, проработать инициативу поручено ЦБ, Минцифры и МВД. Эксперимент будут проводить в течение 12 месяцев. Автомобилистам, у которых нет полиса ОСАГО, будут приходить предупреждения на портал госуслуг. Штрафовать водителей пока не планируют.

Власти решили проверить меру в форме эксперимента, чтобы протестировать работу системы и дать гражданам время на подготовку к возможным нововведениям, — рассказал глава РСА Евгений Уфимцев.

По его словам, если проверка пройдет удачно, количество жалоб на некорректную отправку предупреждений будет минимальным и число водителей без полисов ОСАГО начнет снижаться, срок эксперимента могут сократить. Затем система заработает полноценно, и нарушителям начнут выписывать штрафы.

Сейчас в России насчитывается примерно 36 млн водителей, из них порядка 7–10% не имеют ОСАГО, рассказал Уфимцев. Однако на данный момент неизвестно, в каком соотношении они распределены по регионам, эксперимент должен помочь выявить это, отметил он. Также мера призвана помочь в борьбе с мошенниками, которые продают поддельные полисы, — резюмировал он.
авто
страховка
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