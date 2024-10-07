Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
В России
54
57 минут назад
Наличие полисов ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам
Автомобилистам без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги».
Решение о проведении соответствующего эксперимента, по данным издания, было принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, также газета ссылается на внутренние документы и источник, знакомый с обсуждением.
В июле с предложением штрафовать автомобилистов за каждый день езды без страховки в автоматическом режиме с помощью дорожных камер выступил Российский союз автостраховщиков (РСА), — передает РБК.
По информации издания, проработать инициативу поручено ЦБ, Минцифры и МВД. Эксперимент будут проводить в течение 12 месяцев. Автомобилистам, у которых нет полиса ОСАГО, будут приходить предупреждения на портал госуслуг. Штрафовать водителей пока не планируют.
Власти решили проверить меру в форме эксперимента, чтобы протестировать работу системы и дать гражданам время на подготовку к возможным нововведениям, — рассказал глава РСА Евгений Уфимцев.
По его словам, если проверка пройдет удачно, количество жалоб на некорректную отправку предупреждений будет минимальным и число водителей без полисов ОСАГО начнет снижаться, срок эксперимента могут сократить. Затем система заработает полноценно, и нарушителям начнут выписывать штрафы.
Сейчас в России насчитывается примерно 36 млн водителей, из них порядка 7–10% не имеют ОСАГО, рассказал Уфимцев. Однако на данный момент неизвестно, в каком соотношении они распределены по регионам, эксперимент должен помочь выявить это, отметил он. Также мера призвана помочь в борьбе с мошенниками, которые продают поддельные полисы, — резюмировал он.
0
0
0
0
0
Комментарии