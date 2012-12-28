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В России
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22 минуты назад
В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября.
Утром 7 октября глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил о пожаре на нефтебазе, не уточнив причин.
«В связи с возгоранием на территории нефтяного терминала в Феодосии вводится режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал он в своем Телеграм-канале.
Ткаченко напомнил, что доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.
По данным властей, жертв и пострадавших нет.
В городе перекрыли движение транспорта по двум улицам — Геологической и Федько.
В Минобороны РФ сообщали, что минувшей ночью над территорией Крыма сбили 12 беспилотников, а всего над Россией — 21 дрон.
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