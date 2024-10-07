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Бизнес
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07.10.2024 15:00

Восток — дело тонкое: в Региональном объединении работодателей и предпринимателей обсудили стратегию работы в Китае

Региональное объединение работодателей и предпринимателей Липецкой области отметило день своего создания: история Объединения ведётся с 3 октября 2003 года. В этом году организации исполнился 21 год.

Праздничная встреча носила обучающий характер — на неё пригласили одного из ведущих экспертов-востоковедов в нашей стране — директора Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессора, доктора исторических наук Алексея Маслова. Он рассказал липецким предпринимателям о стратегии работы в КНР.

— Лучшие инвестиции — это инвестиции в себя, в знания и в образование, поэтому свой день рождения мы решили провести в таком формате. В 2023 году торговый оборот с Китаем достиг 240 миллиардов долларов, и этот показатель увеличился по сравнению с 2022-м годом на 63%. С одной стороны, всё это открывает для нашего бизнеса новые возможности. С другой — мы должны быть готовы к ним, — отметила в самом начале встречи заместитель Председателя Правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.

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Профессор Алексей Маслов уже 36 лет работает в Китае и 80% своего времени проводит именно там. О том, что Восток — дело тонкое, учёный и практикующий специалист по ведению переговоров знает не понаслышке.

Свой мастер-класс по ведению бизнеса в Китае Алексей Маслов начал с рассказа об основных особенностях этого рынка. Он отметил, что крупных китайских проектов в России мало — из 9 600 компаний с китайским капиталом в России их менее 500.

Причём Россия продаёт в Китай больше, чем Китай в Россию. Речь идёт о нефти, газе и дереве. За последнее время чуть-чуть подрос аграрный сектор. Китай же больше всего ввозит нам машин и электроники.

Опасность в том, что объём закупок ресурсов Китаем у России будет падать. И чтобы не прийти через 7-10 лет к экономической зависимости от Китая, нужно начинать продавать что-то новое, чтобы добавочная стоимость создавалась в России, а не в Китае. Либо самим физически прийти в Китай и там что-то создавать.

Китай сегодня переживает серьёзную трансформацию и при этом страна по-прежнему психологически очень сильно завязана на своей истории и национальном достоинстве. Всё это так или иначе влияет на переговорные процессы. Поэтому лекция началась с короткого рассказа о 5000-летней истории страны, национальных традициях, языковых особенностях, административном и партийном устройстве страны, о системе и уровнях принятия решений. Все важные вопросы в КНР решает ЦК партии. И бизнес всегда ждёт одобрения, политического решения.

Работодателям и предпринимателям рассказали, что к проведению переговоров в Китае нужно тщательно готовиться с самых разных сторон: от проверки контрагента на специальных ресурсах до тщательного изучения своего собеседника. В разговоре желательно опираться на одну региональную группу или землячество. Можно также поинтересоваться у партнёра, откуда вы родом и откуда ваши родители.

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Липчане узнали, что в Китае приветствуется создание иностранцами инновационного бизнеса с нуля и обучение местного населения, а не покупка уже существующих заводов и компаний. Всё это, а также дешёвая рабочая сила, меры по привлечению инвестиций и гарантии для бизнеса и привело к экономическому рывку.

Предпринимателям рассказали о главной особенности Китая — неравномерности развития регионов: сегодня 90% ВВП Китая сосредоточено в центральной и восточной областях страны (южный, и приморский регионы). Туда же постепенно идёт отток населения — ежегодно переселяются по 6-7 миллионов человек.

Сейчас более 80% предприятий в Китае — частные. Но и государственных предприятий около 150 тысяч и, как правило, они планово-убыточные. Для частных и государственных компаний — разные процентные ставки. Плюс последним дотируются НДФЛ, перевозки, кредиты.

Средняя заработная плата в Китае — 1700 долларов. Но при этом за последние годы упала производительность труда. Растет доля пожилого населения, и уже сейчас один работающий китаец кормит одного неработающего, а у молодёжи отмечается эмоциональная усталость. Все эти нюансы нужно учитывать при ведении бизнеса. В то же время новые возможности открывает заметный отток американского бизнеса — некоторые ниши остаются незанятыми.

Бизнес в Китае удобнее и выгоднее вести через профильные ассоциации и комитеты. Но пока зачастую приходится работать лицом к лицу. Хотя сам Китай давно живёт в телефоне, и при первой встрече там не вручают визитку, а показывают QR-код аккаунта в мессенджере. Как вести себя на первой встрече, какими китайскими мессенджерами и соцсетями обзавестись, и чего вообще ждать от китайцев — обо всё этом тоже рассказали.

Липецким предпринимателям дали много важных советов: внимательно проверять китайских партнёров, заходить в экономические зоны, технопарки и промышленные кластеры в нужных регионах, защищать патентами авторские права, торговую марку и свои изобретения, изучать законы и официальные документы и апеллировать к ним на переговорах, постоянно отслеживать нововведения на китайском рынке. Дали даже небольшие советы о том, как компании со 100% иностранным капиталом могут репатриировать прибыль.

Ну а самой интересной и неформальной частью стал раздел лекции Алексея Маслова о том, как говорить с китайцами, как их понимать и что им дарить. Например, табу на переговорах — Poker face (улыбки и другие эмоции всё же должны быть), исторические вопросы. А вот между делом поговорить о детях, традициях и даже о пекинской утке — это, пожалуйста. И главное — запастись временем и терпением.

Липецкие работодатели и предприниматели встречей с Алексеем Масловым остались довольны: она оказалась практически полезной и информативной. Поэтому в конце эксперту-востоковеду задали много вопросов: о внутреннем и внешнем курсе юаня, о системе образования и устройстве университетов, о китайской хитрости, об экологии и даже о том, стоит ли прямо сейчас пересаживаться на китайские автомобили.

— Мы понимаем, что мы всё больше работаем с Китаем. Наши деловые отношения улучшаются. Развитие российско-азиатских отношений ставит перед бизнесом задачи повышения эффективности коммуникации: как правильно вести переговоры, что можно говорить, а что нет, как подписывать документы и заключать контракты — всё это очень полезная информация, — резюмировала итоги встречи заместитель Председателя Правления – исполнительный директор РОРП ЛО Ольга Митрохина.

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