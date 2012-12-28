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28 минут назад
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты
"Сегодня, 6 октября, в 13.30 на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи", — рассказали в пресс-службе ГЖД.
По словам собеседника агентства, в результате никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет. Причины происшествия устанавливаются.
На движение других поездов происшествие не повлияло.
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