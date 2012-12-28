Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Странная авария на дамбе
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Неименная банковская карта: отказываться или пользоваться?
Общество
Под Усманью водитель насмерть сбил 37-летнего пешехода
Происшествия
За год цена на картофель в Липецке выросла в два раза
Общество
Под Чаплыгином машину утонула в пруду
Происшествия
В Липецком районе заключен под стражу обвиняемый в смертельном избиении женщины
Происшествия
Безработный воровал из магазинов шампуни и дезодоранты
Происшествия
В Липецкую область на один день вернется сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Читать все
За год цена на картофель в Липецке выросла в два раза
Общество
Под Чаплыгином машину утонула в пруду
Происшествия
Под Усманью водитель насмерть сбил 37-летнего пешехода
Происшествия
Безработный воровал из магазинов шампуни и дезодоранты
Происшествия
Странная авария на дамбе
Происшествия
Неименная банковская карта: отказываться или пользоваться?
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецком районе заключен под стражу обвиняемый в смертельном избиении женщины
Происшествия
В Липецкую область на один день вернется сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Читать все
В России
34
28 минут назад

В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты

Утечка серной кислоты из цистерны обнаружена на железнодорожной станции в Нижегородской области, пострадавших и угрозы экологии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

"Сегодня, 6 октября, в 13.30 на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи", — рассказали в пресс-службе ГЖД.

По словам собеседника агентства, в результате никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет. Причины происшествия устанавливаются.
На движение других поездов происшествие не повлияло.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru