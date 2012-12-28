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Происшествия
В Липецкой области дожди и до +21
Погода в Липецке
В Липецке «ГАЗель» чуть не упала с насыпи на старую железную дорогу
Происшествия
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
Общество
На улице Механизаторов столкнулись три автомобиля
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В России
41
59 минут назад

На Ставрополье создадут сад и фруктохранилище за 8,5 млрд рублей

Инвесторы вложат 8,5 млрд рублей в строительство крупного фруктохранилища и закладку сада урожайностью 35 тыс. тонн под городом Невинномысском на Ставрополье к концу 2025 года. Проект позволит внедрить современные технологии в хранение плодов и увеличить урожай яблок в регионе на 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации питомниководов и садоводов края Айдына Ширинова.

Общий объем инвестиций составит 8,5 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов рублей будут направлены на строительство хранилища, а 2,5 миллиарда – на создание сада площадью около 700 гектаров. Предполагается, что ежегодный сбор урожая яблок с этого сада достигнет 35 тысяч тонн, что увеличит производство яблок в регионе на 50%.

Строительство фруктохранилища является одним из крупнейших инвестпроектов, реализуемых на Ставрополье. Планируется, что урожай яблок 2025 года уже будет направлен на хранение на эту площадку. "Холодильник будет мощностью на 30 тыс. тонн хранения. Он первый в России объединил практически все передовые экологические технологии. Это безфреоновое хранение, внедряем технологию аммиака, используем ветрогенерацию. В самих садах также заложили несколько участков органических яблок и груш", - пояснил Ширинов.

Общая площадь закладки сада составляет около 700 га, из этого объема высажено уже более 400 га. "Мы высадили более 2,5 млн саженцев буквально за 2-3 года. Будем это количество доводить до 5 млн деревьев. Это будет к 2025 году полностью высажено на участке под Невинномысском", - отметил председатель ассоциации, добавив, что закладка сада ведется по суперинтенсивной технологии.
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