В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
В России
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38 минут назад
17 человек погибли из-за наводнения в Боснии и Герцеговине
Проливные дожди и оползни вызвали наводнение в Герцеговино-Неретванском кантоне и в муниципалитете Ябланица. Правительство ФБиГ объявило режим стихийного бедствия. Военнослужащие республики и сотрудники экстренных служб эвакуируют жителей населенных пунктов, отрезанных стихией.
Наводнением в некоторых районах размыло дороги, уничтожило мосты. В результате схода селей целые деревни были погребены под слоем грунта. В пик наводнения у некоторых домов были видны только крыши.
Кроме того, потоками воды были снесены линии электропередач и связи. Главные дороги, соединяющие Сараево с Адриатическим побережьем и проходящие через Ябланицу, разрушены из-за оползней.
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