В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
В России
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35 минут назад
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете квадроберов
"Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным", - сообщила Лантратова.
По ее словам, в России существуют целые сообщества квадроберов, и это «не так безобидно, как кажется на первый взгляд». По мнению депутата, ребенок с кошачьими ушами и хвостом - не преступник, а "жертва пропаганды", но отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике.
Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.
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