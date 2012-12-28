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В России
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сегодня, 18:17
Российские компании предпочли иностранное ПО в 60% случаев
До 2022 года доля программного обеспечения на российском рынке составляла в среднем до 90%. После ухода иностранных компаний с рынка тенденция изменилась — к настоящему моменту компании смогли заместить около 30-40% ПО, рассказали «Известиям» участники рынка.
По его словам, в будущем процент импортозамещения продолжит расти, а отечественные программные решения станут всё более востребованы как в государственных структурах, так и в частном секторе.
С оценками РАЭК согласен и руководитель департамента расследований T.Hunter (компания предоставляет комплекс услуг в области внедрения, обслуживания и защиты информационных систем) Игорь Бедеров. По его словам, этот процент импортозамещения касается в первую очередь офисных пакетов, основных программных продуктов, операционных систем, но не включает в себя ключевые образцы уникального ПО — например, 3D-проектирование.
«В России мы сейчас акцентируем внимание на массовых продуктах, которые должны быть реализованы и приобретены, и поставлены на большинство компьютеров и мобильных телефонов. Операционные системы, офисные пакеты и прочие, связанные с этим софт», — сказал Игорь Бедеров
Директор Ассоциации поставщиков программных продуктов НП ППП Дмитрий Соколов отметил, что за последнее время вырос рынок нелегального программного обеспечения — это стало одной из серьезных проблем для отечественных разработок.
«Такой рост негативно влияет на процессы импортозамещения и достижения цифрового суверенитета — вместо перехода на отечественные аналоги многие пользователи предпочитают использовать нелегальное ПО, за которое не нужно платить», — сказал Дмитрий Соколов.
По словам руководителя экспертно-аналитического отдела отечественного разработчика ПО ALMI Partner Елены Куц, рост произошел на фоне экономических трудностей. Пользователи стали искать варианты, которые предполагают меньшие финансовые вложения.
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