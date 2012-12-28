Российские компании предпочли иностранное ПО в 60% случаев

До 2022 года доля программного обеспечения на российском рынке составляла в среднем до 90%. После ухода иностранных компаний с рынка тенденция изменилась — к настоящему моменту компании смогли заместить около 30-40% ПО, рассказали «Известиям» участники рынка.