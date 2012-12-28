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В России
1 минуту назад
Медики предостерегли пациентов от лечения изжоги с помощью пищевой соды
Употребление соды может привести к разрыву желудка и нарушению работы сердца.
Это домашнее средство стало популярным, однако не все знают, что оно может представлять опасность для здоровья.
Врачи сталкивались с тяжелыми случаями, когда пациенты попадали в реанимацию после регулярного употребления соды.
Специалисты сообщают: приём соды даёт кратковременный эффект, временно снижая кислотность желудочного сока, но вскоре проблема обостряется — организм начинает вырабатывать кислоту активнее.
Злоупотребление содой грозит нарушением кислотно-щелочного баланса, которое негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.
Метаболический алкалоз, который возникает в этих ситуациях, приводит к сбоям в работе всех внутренних органов.
Также возможен риск разрыва стенок желудка из-за углекислого газа, который образуется при реакции соды с желудочным соком.
Особую опасность представляет приём соды после еды или жидкости, так как вероятность разрыва желудка значительно возрастает.
Медики настоятельно советуют воздержаться от самолечения и обратиться к врачу при появлении симптомов, таких как изжога, ведь она может свидетельствовать о более серьёзных заболеваниях.
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