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В мире
35
29 минут назад

Вспышка на Солнце усилит уже бушующую на Земле бурю

По предварительным оценкам, буря может продлиться с перерывами до двух суток, то есть всю пятницу и субботу.

На Солнце произошла одна из самых сильных за последние годы вспышек. Она стала причиной образования мощной магнитной бури, которая может вызвать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей и повлиять на работу электроприборов, — пишут «Известия».

3 октября 2024 года на Солнце произошла вспышка максимально возможного класса — Х9.1. Она стала самой мощной в текущем 25-ом цикле солнечной активности, который приближается к своему максимуму. Два дня назад бабахнула вспышка Х7.1 – из той же активной области AR3842. Она сразу же внушила опасения из-за своей «тревожной» конфигурация магнитного поля – бета-гамма-дельта, которой присуща способность генерировать мощные вспышки. Эксперты не исключали новые. Вторая уже произошла, — пишет КП.

Корональный выброс, исторгнутый первой вспышкой, долетел до Земли раньше, чем ожидалось - скорость облака плазмы оказалась чуть выше. Магнитная буря – довольно сильная – уровня G3 нагрянула 4, а не 5 октября, как прогнозировали в NASA.

Сейчас к Земле приближается облако плазмы от второго выброса. Оно долетит 6 октября. И, скорее всего, усилит уже бушующую магнитную бурю, пишет издание.

Уточняется, что людям, ощущающим себя метеозависимыми, стоит приготовиться – особенно тем, у кого имеются хронические заболевания. И позаботиться, чтобы не кончались таблетки, прописанные врачом. Хотя, как уверяют сами врачи, у большинства «недомагающих» ощущения надуманные – вызваны самовнушением. Из этого – еще одна рекомендация: не «накручивайте» себя. Бури уровня G4 и даже G5 не катастрофические – бывали и сильнее. И ничего трагического для жизни на Земле не случалось.

А вот техника, особенно так, которая находится на орбите, может пострадать. На Земле — в отдельных местах - не исключены перебои с электричеством. И, конечно же, ожидаются Северные сияния в умеренных широтах – даже на широте Москвы. А то и южнее.

вспышка на Солнце
магнитная буря
здоровье
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