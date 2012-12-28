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В России
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19 минут назад
Доходы бюджета РФ от приватизации составили 48 млрд рублей
По итогам первых девяти месяцев 2024 года доходы российского бюджета от приватизации составили 48 миллиардов рублей.
«По результатам 9 месяцев 2024 года поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества суммарно составили 48 млрд рублей. Размер итоговых поступлений будет зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности», — говорится в сообщении.
При этом в законе о бюджете на 2024 год доходы от приватизации заложены на уровне около 1 миллиарда рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в марте текущего года заявлял о необходимости скорректировать этот план — финансовое ведомство считает, что в 2024 году доходы бюджета от приватизации должны составить не менее 100 миллиардов рублей.
Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трехлетний период, доходы бюджета РФ от приватизации федерального имущества в 2025-2027 годы ожидаются в целом чуть более 7 миллиардов рублей, по 2,4 миллиарда рублей ежегодно.
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