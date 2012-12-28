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В России
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19 минут назад

Доходы бюджета РФ от приватизации составили 48 млрд рублей

По итогам первых девяти месяцев 2024 года доходы российского бюджета от приватизации составили 48 миллиардов рублей.

Доходы бюджета РФ от приватизации за январь-сентябрь 2024 года составили 48 миллиардов рублей, при этом объем итоговых поступлений будет зависеть от изменения рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности, — рассказали РИА Новости в пресс-службе Росимущества.

«По результатам 9 месяцев 2024 года поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества суммарно составили 48 млрд рублей. Размер итоговых поступлений будет зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности», — говорится в сообщении.

При этом в законе о бюджете на 2024 год доходы от приватизации заложены на уровне около 1 миллиарда рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в марте текущего года заявлял о необходимости скорректировать этот план — финансовое ведомство считает, что в 2024 году доходы бюджета от приватизации должны составить не менее 100 миллиардов рублей.

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трехлетний период, доходы бюджета РФ от приватизации федерального имущества в 2025-2027 годы ожидаются в целом чуть более 7 миллиардов рублей, по 2,4 миллиарда рублей ежегодно.
приватизация
экономика
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