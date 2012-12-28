Маленькое дело – большой вклад в здоровье планеты и людей.

Как крошечная крышечка может внести большой вклад в изменение окружающей среды и помочь детям, которым нужна поддержка?

Отвечаем: благодаря неравнодушным людям. Собранные крышечки отправляются на вторичную переработку, а вырученные от продажи вторсырья средства идут на помощь детям-сиротам.

Приятно, что помощь подопечным фонда приходит не только от жителей нашего города, но и со всей Липецкой области.

Ученицы 11 А класса школы №2 им. М.И. Третьяковой села Доброе Кошкарова Алена, Кошкарова Вика, Акаткина Настя организовали сбор крышечек среди родственников, одноклассников, соседей и друзей. Общими усилиями они набрали и передали на завод по вторичной переработки отходов 50 килограмм крышечек.

Девушки своим опытом поделись со знакомыми и родственниками в других городах и селах. Крышечки для помощи людям собирались в разных уголках нашей области, не только в Добром, Трубетчино, Богородицком, но и в Частой Дубраве, Тербунах и др.

Семья Яковлевых из села Богородицкое Добровского района собирает крышечки уже не первый год – всей семьей собирают и привозят на вторичную переработку полезную фракцию.

Эта инициатива, благодаря школьницам, поддержана семьями в других городах: Ульяновск, Пугачев, Архангельск, Красноярск - это семьи родственников и друзей, которые, благодаря примеру учениц, присоединились к экологической акции и собирают крышечки отдельно.







«Собирая крышечки и сдавая их на переработку, мы, с одной стороны, делаем мир чище, с другой — не только помогаем людям, которым нужна поддержка, но и показываем, что каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь без каких-либо материальных средств», - рассказали девушки о своем участие в благотворительной акции.

Направленные в Липецк крышечки отправляются на мусоросортировочный завод регионального оператора «ЭкоПром-Липецк», где они проходят обработку и подготовку к транспортировке на перерабатывающие заводы.







После накопления более тонны полезного вторсырья регоператор перечисляет средства в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» и направляет крышки на переработку. Из них затем изготовят ведра, скейтборды, номерки для гардеробов, пластиковую мебель и другие полезные вещи.

«Мы всегда поддерживаем инициативы неравнодушной молодежи. Молодой человек, приученный с детства заботиться о природе и помогать ближним, безусловно перенесет эти привычки во взрослую жизнь. На примере этих учениц, уверен, что многие могли бы наладить раздельный сбор отходов дома и внести свой вклад в улучшение окружающей среды.

Наш завод по приему, сортировке и брикетированию ТКО с 2004 года работает на благо жителей города и области. На заводе сортируют не только пластиковые крышечки: более семи фракций отбирают из смешанных отходов. Вторую жизнь получают стекло, бумага, несколько видов полимеров, металл и упаковка тетра-пак. Все отсортированное сырье направляется на заводы вторичной переработки. А девушкам мы предлагаем принять участие в Молодежном дне Российского экологического Форума, который будет проходить в Москве в ближайшее время», - прокомментировал генеральный директор АО «ЭкоПром-Липецк» Сейран Сароян.

Если вы хотите помочь тем, кому нужна поддержка, то приносите пластиковые крышки от бутылок и пакетов (пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов, включая питьевую воду, и крышечки от "Иммунеле») в пункты приема.

Контейнеры для сбора крышечек установлены в офисах «ЭкоПром-Липецк»:

Г. Липецк, ул. У.Громовой, д.6

Г. Задонск, ул. Советская, д.15

С. Хлевное, ул. Ленинская, д.8а

За каждый собранный килограмм полезного сырья регоператор переводит денежные средства на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

АО "ЭкоПром-Липецк"