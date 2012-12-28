Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личность найденного на пляже мертвого мужчины
Происшествия
Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
Общество
На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный
Происшествия
У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, труп на пляже и возможное благоустройство Каменного лога
Общество
«Черная вдова» получила 11 лет
Происшествия
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Общество
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
Происшествия
Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных
Происшествия
Читать все
«После падения светофора уже неделю хожу по врачам»
Происшествия
Евгений Боровских остался главой Ельца
Политика
У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Происшествия
Контрафактные «Три кота» обошлись в 80 000 рублей
Общество
Звонок из «энергосбытовой компании» оставил липчанку без 778 тысяч рублей
Происшествия
38-летняя женщина погибла в пожаре в Данкове
Происшествия
Жители улицы Циолковского продолжают жаловаться на зловонное озеро
Общество
Спорную детскую площадку на улице Неделина закрыли на ключ
Общество
Елецкую табачную фабрику и дом Чаплыгина могут отреставрировать до 2030 года
Общество
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
Происшествия
Читать все
Бизнес
972
сегодня, 12:46

Маленькое дело – большой вклад в здоровье планеты и людей.

Как крошечная крышечка может внести большой вклад в изменение окружающей среды и помочь детям, которым нужна поддержка?

Отвечаем: благодаря неравнодушным людям. Собранные крышечки отправляются на вторичную переработку, а вырученные от продажи вторсырья средства идут на помощь детям-сиротам.

Приятно, что помощь подопечным фонда приходит не только от жителей нашего города, но и со всей Липецкой области.

Ученицы 11 А класса школы №2 им. М.И. Третьяковой села Доброе Кошкарова Алена, Кошкарова Вика, Акаткина Настя организовали сбор крышечек среди родственников, одноклассников, соседей и друзей. Общими усилиями они набрали и передали на завод по вторичной переработки отходов 50 килограмм крышечек.

Девушки своим опытом поделись со знакомыми и родственниками в других городах и селах. Крышечки для помощи людям собирались в разных уголках нашей области, не только в Добром, Трубетчино, Богородицком, но и в Частой Дубраве, Тербунах и др.

Семья Яковлевых из села Богородицкое Добровского района собирает крышечки уже не первый год – всей семьей собирают и привозят на вторичную переработку полезную фракцию.

Эта инициатива, благодаря школьницам, поддержана семьями в других городах: Ульяновск, Пугачев, Архангельск, Красноярск - это семьи родственников и друзей, которые, благодаря примеру учениц, присоединились к экологической акции и собирают крышечки отдельно.

фото 2.jpeg

«Собирая крышечки и сдавая их на переработку, мы, с одной стороны, делаем мир чище, с другой — не только помогаем людям, которым нужна поддержка, но и показываем, что каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь без каких-либо материальных средств», - рассказали девушки о своем участие в благотворительной акции.

Направленные в Липецк крышечки отправляются на мусоросортировочный завод регионального оператора «ЭкоПром-Липецк», где они проходят обработку и подготовку к транспортировке на перерабатывающие заводы.

фото 3.jpeg

После накопления более тонны полезного вторсырья регоператор перечисляет средства в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» и направляет крышки на переработку. Из них затем изготовят ведра, скейтборды, номерки для гардеробов, пластиковую мебель и другие полезные вещи.

«Мы всегда поддерживаем инициативы неравнодушной молодежи. Молодой человек, приученный с детства заботиться о природе и помогать ближним, безусловно перенесет эти привычки во взрослую жизнь. На примере этих учениц, уверен, что многие могли бы наладить раздельный сбор отходов дома и внести свой вклад в улучшение окружающей среды.
Наш завод по приему, сортировке и брикетированию ТКО с 2004 года работает на благо жителей города и области. На заводе сортируют не только пластиковые крышечки: более семи фракций отбирают из смешанных отходов. Вторую жизнь получают стекло, бумага, несколько видов полимеров, металл и упаковка тетра-пак. Все отсортированное сырье направляется на заводы вторичной переработки. А девушкам мы предлагаем принять участие в Молодежном дне Российского экологического Форума, который будет проходить в Москве в ближайшее время», - прокомментировал генеральный директор АО «ЭкоПром-Липецк» Сейран Сароян.

Если вы хотите помочь тем, кому нужна поддержка, то приносите пластиковые крышки от бутылок и пакетов (пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов, включая питьевую воду, и крышечки от "Иммунеле») в пункты приема.

Контейнеры для сбора крышечек установлены в офисах «ЭкоПром-Липецк»:

Г. Липецк, ул. У.Громовой, д.6

Г. Задонск, ул. Советская, д.15

С. Хлевное, ул. Ленинская, д.8а

За каждый собранный килограмм полезного сырья регоператор переводит денежные средства на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

АО "ЭкоПром-Липецк"

Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru