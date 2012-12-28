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В России
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сегодня, 13:38

Производители сидра заявили о возможном подорожании из-за дефицита яблок

Сидр в 2025 году ждет подорожание до 20%.

Российские производители сидра столкнулись с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых им для выпуска напитка, — рассказали опрошенные участники рынка. По словам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова, владельца сидродельни «Заповедник», рост цен на техническое яблоко, используемое в отрасли, в зависимости от региона составил от 25 до 100% год к году, — передает РБК.

Это связано со снижением урожая в центральном, северном и северо-западном округах страны из-за майских заморозков, пояснил Казаков. Именно в этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра (то есть того, который производится из свежих яблок, а не из концентрата яблочного сока), — пояснил Казаков. Например, в Псковской области, по его словам, в этом году было собрано лишь 30% от традиционного урожая.

Информацию о подорожании яблок и яблочного сока подтвердил и подмосковный производитель сидра Максим Брехт. На поздний урожай, который наиболее востребован у производителей, цены в годовом выражении выросли почти в два раза, уточнил он. Так, в прошлом году литр яблочного сока стоил 25 руб., а в этом уже 50 рублей, — рассказал Брехт на основе проведенного им опроса почти 30 производителей сидра. По словам сооснователя «Токсовской сидрерии» Константина Шмолдаева, в северо-западном регионе урожай яблок составил всего 30–40% от традиционного объема. Сейчас яблоки стоят дороже на 15–20%, чем в прошлом году, добавил Шмолдаев.

По словам тульского производителя сидра St.Anton Олега Горелова, урожай яблок в этом году ниже «минимум в три раза». На этом фоне крестьянско-фермерские хозяйства еще в августе подняли цены с 11–12 руб. за 1 кг технического яблока годом ранее до 20 руб. Сейчас стоимость 1 кг яблок составляет уже 27 рублей, — продолжает Горелов.

В мае этого года в центральной России наблюдалась аномально холодная погода, которая привела к гибели сельскохозяйственных культур. В ряде регионов, в частности в Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Волгоградской областях, вводился режим ЧС.

На этом фоне Национальный плодоовощной союз просил Минсельхоз поддержать садоводческие хозяйства из-за риска банкротства. В обращении отмечалось, что аграрии столкнулись с гибелью будущего урожая: у ООО «Агроном-сад» в Липецкой области к концу мая погибло около 75% урожая яблок, у ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» — до 85%, у белгородских ООО «Белгородские яблоки» и ООО «Владимировский сад» — 100% урожая яблок.

В начале июня глава Минсельхоза Оксана Лут сообщала, что из-за заморозков министерство снизило прогноз урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 млн до 1,5 млн т и прорабатывает с дружественными странами поставки дополнительных объемов яблок (в 2023 году, для сравнения, было собрано 1,7 млн т). При этом замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин со ссылкой на прогноз Минсельхоза отмечал, что майские заморозки приведут к «небольшому недобору урожая» плодовых. Он обещал, что нехватки яблок на российском рынке не будет и цены не вырастут, «потому что это все будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья».
сидр
яблоки
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