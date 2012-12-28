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В мире
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сегодня, 12:53
В Польше из-за «детской водки» на прилавках магазинов разгорелся скандал
Скандал разразился в Польше после появления в магазинах алкогольных коктейлей, напоминающую продукты для детей.
В польских магазинах различных сетей недавно появились в продаже ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики. Проблема заключается в том, что эти тюбики внешне очень похожи на те, в которых массово продаются продукты для детей — различные фруктовые соки и муссы.
В настоящее время в очень похожей упаковке один из польских производителей выпустил алкогольные напитки – ликеры с 15-процентным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водка крепостью 40%.
Местные журналисты сразу же назвали данный продукт «алко-тюбики» или «детская водка». Отреагировало также руководство страны.
Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «кадровые последствия для людей, которые не проявили должной бдительности в последние дни». «Этот вопрос может касаться безопасности, здоровья наших детей», - добавил он. Практически сразу же после его слов, министр здравоохранения Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.
В свою очередь спикер Сейма Шимон Холовня пригласил в парламент директора Управления по защите конкуренции и потребителей и потребовал быстро разобраться с ситуацией.
«Нет места для переговоров. Эта угроза должна исчезнуть. И люди, которые допустили это, должны ожидать последствий», - сказал он.
В связи с начавшимся скандалом производитель сделал специальное заявление, в котором заявил о прекращении производства и отзыве продукции из торговых сетей.
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