Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личность найденного на пляже мертвого мужчины
Происшествия
Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
Общество
На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный
Происшествия
У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, труп на пляже и возможное благоустройство Каменного лога
Общество
«Черная вдова» получила 11 лет
Происшествия
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Общество
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
Происшествия
Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных
Происшествия
Читать все
«После падения светофора уже неделю хожу по врачам»
Происшествия
Евгений Боровских остался главой Ельца
Политика
У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Происшествия
Контрафактные «Три кота» обошлись в 80 000 рублей
Общество
Звонок из «энергосбытовой компании» оставил липчанку без 778 тысяч рублей
Происшествия
38-летняя женщина погибла в пожаре в Данкове
Происшествия
Жители улицы Циолковского продолжают жаловаться на зловонное озеро
Общество
Спорную детскую площадку на улице Неделина закрыли на ключ
Общество
Елецкую табачную фабрику и дом Чаплыгина могут отреставрировать до 2030 года
Общество
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
Происшествия
Читать все
В мире
101
сегодня, 12:53

В Польше из-за «детской водки» на прилавках магазинов разгорелся скандал

Скандал разразился в Польше после появления в магазинах алкогольных коктейлей, напоминающую продукты для детей.

Появившиеся недавно в польских магазинах ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в тару, напоминающую продукты для детей, вызвали скандал и отставки чиновников, — передает РИА Новости.

В польских магазинах различных сетей недавно появились в продаже ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики. Проблема заключается в том, что эти тюбики внешне очень похожи на те, в которых массово продаются продукты для детей — различные фруктовые соки и муссы.

В настоящее время в очень похожей упаковке один из польских производителей выпустил алкогольные напитки – ликеры с 15-процентным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водка крепостью 40%.

Местные журналисты сразу же назвали данный продукт «алко-тюбики» или «детская водка». Отреагировало также руководство страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «кадровые последствия для людей, которые не проявили должной бдительности в последние дни». «Этот вопрос может касаться безопасности, здоровья наших детей», - добавил он. Практически сразу же после его слов, министр здравоохранения Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.

В свою очередь спикер Сейма Шимон Холовня пригласил в парламент директора Управления по защите конкуренции и потребителей и потребовал быстро разобраться с ситуацией.

«Нет места для переговоров. Эта угроза должна исчезнуть. И люди, которые допустили это, должны ожидать последствий», - сказал он.

В связи с начавшимся скандалом производитель сделал специальное заявление, в котором заявил о прекращении производства и отзыве продукции из торговых сетей.
детская водка
Польша
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru