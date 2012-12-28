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В России
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23 минуты назад
Власти РФ обсудят упрощение уплаты НДФЛ
Власти планируют в течение следующих трех лет рассмотреть возможность внесения изменений в администрирование налогов как для физических, так и для юридических лиц.
Среди возможных новаций — более широкие возможности для физлиц получать доходы с уже удержанным налогом и реализованным вычетом из налоговой базы; замена некоторых штрафов предупреждениями и прочее, — передает РБК.
В документе говорится, что «представляется актуальной проработка вопроса совершенствования механизма налогового агентирования». Речь идет о том, чтобы НДФЛ исчислялся и удерживался налоговым агентом «в большинстве ситуаций с возможностью уменьшения суммы дохода на сумму расходов или предусмотренных имущественных вычетов». Это, по мнению властей, позволит сократить административную нагрузку на физических лиц.
Сейчас НДФЛ для работающих по найму уплачивается автоматически, его удерживают работодатели из заработной платы. Налоговыми агентами по НДФЛ также выступают российские брокеры и банки (по доходам от продажи ценных бумаг, купонам на облигации), компании-плательщики (по доходам от дивидендов). Кроме того, НДФЛ без подачи декларации уплачивают на основе налогового уведомления от ФНС при получении доходов с вкладов и в случаях, когда доходы — из нескольких источников — превышают 5 млн рублей в год (по ставке 15% на размер превышения). Со следующего года прогрессия НДФЛ расширится до пяти ступеней, максимальная ставка составит 22%.
Что касается налоговых вычетов, то за счет доступа ФНС к данным банков и других организаций (медицинских, физкультурно-спортивных, страховых, негосударственных пенсионных фондов) физлица могут получать некоторые вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке. В этом случае в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС поступает предзаполненное заявление на предоставление вычета. В целом налоговая служба планирует в перспективе отказаться от деклараций по НДФЛ, по крайней мере в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов.
Увеличение количества ситуаций, когда налоговый агент сможет учитывать вычеты физического лица при выплате ему доходов, поможет сократить административные процедуры по возврату НДФЛ физическими лицами, а также уменьшит объем работы налогового органа, — заявил старший налоговый юрист ASB Consulting Group Егор Буракшаев. Например, на данный момент при ликвидации компании и передаче учредителю ее денежных средств и имущества компания обязана удержать НДФЛ с этих средств. При этом такой участник имеет право на имущественный вычет — уменьшение налогооблагаемых доходов на сумму расходов, понесенных при учреждении общества. Чтобы вернуть удержанный компанией налог, физическому лицу придется самостоятельно подать декларацию по форме 3-НДФЛ с указанием налоговых вычетов, — отмечает он.
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