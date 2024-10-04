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В России
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45 минут назад
На Камчатке спасатели помогли застрявшим косаткам вернуться в открытое море
Косаткам, которые 3 октября снова оказались на мели в лимане села Устьевое на Камчатке, удалось вернуться в открытое море.
Уточняется, что специалистам пришлось направили косаток в более глубокое место. В результате они смогли окончательно выйти из лимана и самостоятельно уплыть.
2 октября в лимане рядом с селом Устьевое семья косаток застряла на мелководье. В течение дня спасатели, сотрудники ГИМС и местные волонтеры пытались вручную передвинуть животных на глубину и поливали их водой.
На следующий день косатки смогли выйти в открытое море, однако позже выяснилось, что во время отлива животные снова оказались на мелководье, — пишет «Российская газета».
На месте работают спасатели и волонтеры.
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