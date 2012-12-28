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В России
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сегодня, 10:47
В Воронежской области потушили возгорание на пустом резервуаре нефтебазы
В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили несколько БПЛА.
Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.
Позже глава региона уточнил, что небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено.
Оперативные службы продолжают обходы территории для уточнения последствий. На данный момент повреждений нигде не зафиксировано.
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