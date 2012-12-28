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сегодня, 09:59

Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе в Пермском крае

Пожар на нефтебазе в Пермском крае начался 4 октября.

Превышения ПДК загрязняющих веществ после пожара на 10 «квадратах» на нефтебазе в Перми не выявлено, — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ранее пресс-служба МЧС России проинформировала о локализации пожара на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров, — передает РИА Новости.

Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что специалисты ведомства отреагировали на данные о возгорании нефтепродуктов на территории ООО «Нефтемаслоресурс» в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой.

«В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что исследование качества воздуха продолжится после ликвидации пожара.
пожар
нефтебаза
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