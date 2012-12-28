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19 минут назад

Налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025 году

В 2025-м году доходы бюджета вырастут почти на 12% к показателю 2024-го, до 40,3 трлн рублей. При этом увеличатся и налоговые поступления — на 14%, до 32 трлн, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина РФ. В целом в ближайшую трехлетку сборы обеспечат казне 101,8 трлн.

Вырастет и доля налоговых доходов в общих поступлениях бюджета — с 78% в 2024-м до 80% в 2025-м. Основная причина положительной динамики — донастройка фискальной системы, объяснил руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.

Наибольший прирост ожидается по НДФЛ — поступления по подоходному налогу в 2025-м увеличатся в 2,6 раза по сравнению с 2024-м, до 810 млрд, следует из проекта бюджета. При этом только от введения пятиступенчатой прогрессивной шкалы, которую запустят в следующем году, казна получит 420 млрд.

По налогу на прибыль ожидается рост доходов вдвое до 4,2 трлн в 2025-м. Как объяснили «Известиям» в Минфине, план учитывает рост ставки с 20% до 25% для компаний, а также увеличение прибыли организаций, заложенное в прогноз Минэка.

В финплан заложен рост доходов и по налогу на добавленную стоимость. В 2025-м такие поступления увеличатся на 17% по сравнению с 2024-м, до 15,5 трлн.

«Еще одна причина роста налоговых доходов — инфляция, которая проявляется в ежегодной индексации ставок акцизов и увеличении поступлений по НДС в условиях повышения цен. Растут как зарплаты россиян (что увеличивает сборы НДФЛ), так и доходы компаний (что позитивно отражается на показателях налога на прибыль и НДС)», — объяснила доцент факультета налогов, аудита и бизнес-анали
бюджет
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