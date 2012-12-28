Маркетплейсы рассказали о росте спроса на цветы перед Днем учителя

Средний чек на букет к Дню учителя составил около 3 тыс. рублей, при этом спрос перед праздником вырос на 30%, выяснили «Известия».

На маркетплейсе Wildberries продажи цветов в преддверии Дня учителя выросли на 30%, если сравнивать предпоследнюю и последнюю недели сентября. На «Авито Услугах» к празднику педагогов спрос на индивидуальный заказ букетов увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.Средний чек на букет цветов в конце сентября составил 2,7 тыс. рублей, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Для учителей все чаще выбирают более дорогие и сложные композиции, включая авторские букеты и монобукеты, добавил руководитель команды сопровождения селлеров маркетплейса Flowwow Алексей Белкин.«К Дню учителя традиционно популярны розы, особенно кустовые и пионовидные, а также хризантемы и лилии. В сентябре мы наблюдаем рост интереса к лаванде, которая привлекает своей универсальностью и долговечностью в букетах», — сообщил он.Также, по его словам, востребованы сложные композиции, включающие гортензии, эустомы и альстромерии.