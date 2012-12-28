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сегодня, 16:23

Банки выступили против запрета на повышение лимитов по кредиткам

Документ предусматривает запрет на включение в договор потребительского кредита условий, позволяющих увеличивать лимит кредитования без заключения нового договора.

Банки выступили против законодательной инициативы ввести запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком, следует из писем Национального совета финансового рынка (НСФР), которые направлены ЦБ, Минфину, Совету Федерации и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, —  передает РБК.

Законопроект был внесен в Госдуму 5 апреля 2024 года и 2 октября принят в первом чтении. Автор инициативы — сенатор Айрат Гибатдинов. Документ вносит изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» и устанавливает запрет включать в договор потребительского кредита условия, «предусматривающие возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора потребительского кредита (займа)».

Механизм увеличения кредитного лимита в рамках одного договора используется в отношении кредитных карт. Как отмечается в письме НСФР, сейчас подавляющее большинство банков включает в условия договора с клиентами условие о возможности увеличения лимита кредитования в пределах установленного максимального значения.

«Такой порядок увеличения лимита по карте юридически не является односторонним изменением договора в части изменения кредитного лимита», — добавляется там.

Автор законопроекта в пояснительной записке отмечает, что кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке, хотя это и не предусмотрено законодательством: «Возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму». Включая возможность увеличения лимита кредитования в договоры, банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию».

В письме НСФР отмечается, что «участники финансового рынка не поддерживают проектируемое изменение». НСФР и банки считают, что данный способ увеличения лимита кредитования для клиентов является гораздо более удобным по сравнению с заключением нового кредитного договора. Увеличение числа договоров и, как следствие, кредитных карт для одного клиента усложнит как их использование самим клиентом, так и их обслуживание банком и приведет к ряду негативных последствий, добавляют авторы письма. К ним они относят: ухудшение кредитной истории клиента, поскольку разные даты ежемесячных платежей будут его запутывать, что «с высокой вероятностью» приведет к возникновению просроченной задолженности и начислению неустоек; повышение стоимости обслуживания кредитных карт, так как у банков увеличатся затраты на дополнительные коммуникации с клиентами, а также затраты на оформление и выпуск новых кредитных карт; негативный клиентский опыт, так как клиенту необходимо будет помнить разные ПИН-коды, контролировать безопасность использования разных карт и проч.; применение мошеннических схем, так как у клиентов увеличится число коммуникаций по каждой конкретной карте.

Банки также подчеркивают, что при принятии решения о повышении кредитного лимита они обязаны по каждому заемщику рассчитать показатель долговой нагрузки (ПДН). ЦБ использует этот показатель для борьбы с закредитованностью населения и устанавливает макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с высоким ПДН. Так, с четвертого квартала 2024 года на потребкредиты клиентам с ПДН выше 80% должно приходиться 3% от общего объема выдач вместо действующих 5%. Доля ссуд с ПДН в диапазоне от 50 до 80% должна сократиться с 20 до 15%. ПДН — это отношение среднемесячных платежей клиента по всем кредитам и займам к его среднемесячному официальному доходу.

Вместо запрета повышать лимит в рамках одного кредитного договора банки предлагают запретить увеличивать лимит без специального согласования с заемщиком в рамках индивидуальных условий договора, то есть в одностороннем порядке.
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