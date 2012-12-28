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В мире
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сегодня, 14:59
Белоруссия снова повысила минимальные цены на ряд молочных продуктов для РФ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с 3 октября повысило минимальные цены на ряд молочных продуктов, экспортируемых в Россию.
Соответствующее постановление Минсельхозпрода от 1 октября опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В соответствии с документом, с 3 октября сыры нежирные и обезжиренные для плавления нельзя продавать в Россию дешевле 325 рублей (ранее - 320 рублей), жирностью 45% и ниже - дешевле 435 рублей (ранее - 425 рублей), жирностью выше 45% - дешевле 445 рублей (ранее — 430 рублей).
Это уже не первое повышение цен на белорусскую молочную продукцию в текущем году. С начала года изменения в прайс-листах для российского рынка происходили регулярно. В текущем году Минсельхозпрод Белоруссии повышал минимальные цены на молочные продукты на экспорт на российский рынок 12 сентября, 1, 16 и 23 августа, 16 и 12 июля, 22 июня, 2 и 12 апреля, а также 8 и 23 марта.
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