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В России
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сегодня, 14:15
ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС
В материалах ФАС отмечается, что указанное повышение затронуло более чем 30 миллионов абонентов.
«В апреле и мае 2024 года ПАО «МТС» в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов», — уточнили в ФАС. По итогам расследования ведомство установило, что повышение не было экономически обоснованным и нанесло вред интересам потребителей.
Компании выдали предписание об устранении нарушений: МТС необходимо снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.
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