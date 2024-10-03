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В России
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сегодня, 13:23
Врач советует есть черную смородину для снижения риска рака легких
Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали о защищающем от трех видов рака продукте. По словам специалистов, в ягоде содержатся антоцианы.
«Там есть антоцианы, снижающие риск развития рака легких, рака пищевода и рака кожи — есть подтверждение для трех видов рака», — рассказал Продеус. Малышева добавила, что смородину можно назвать самой полезной для здоровья ягодой.
Кардиолог Герман Гандельман заявил, что употребление черной смородины также улучшает перестальтику кишечника благодаря содержанию в ягоде грубых неперевариваемых пищевых волокон.
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