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сегодня, 13:23

Врач советует есть черную смородину для снижения риска рака легких

Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали о защищающем от трех видов рака продукте. По словам специалистов, в ягоде содержатся антоцианы.

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, назвали защищающий от трех видов рака продукт. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они заявили, что таким свойством обладает черная смородина, — пишет Lenta.ru.

«Там есть антоцианы, снижающие риск развития рака легких, рака пищевода и рака кожи — есть подтверждение для трех видов рака», — рассказал Продеус. Малышева добавила, что смородину можно назвать самой полезной для здоровья ягодой.

Кардиолог Герман Гандельман заявил, что употребление черной смородины также улучшает перестальтику кишечника благодаря содержанию в ягоде грубых неперевариваемых пищевых волокон.


здоровье
продукты
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