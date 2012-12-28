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В мире
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сегодня, 12:39
ВОЗ заявила об угрозе мировой эпидемии опасного вируса Марбург
Всему миру угрожает вспышка неизлечимой болезни, которую вызывает вирус Марбург. ВОЗ отмечает, что Марбургская лихорадка родственна вирусу Эбола.
«По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды. ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне», — говорится в сообщении на сайте организации.
Существует риск распространения вспышки на соседние страны, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой, предупреждает ВОЗ.
Кроме того, высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице страны, где находится международный аэропорт и дорожная сеть с несколькими городами в Восточной Африке. Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем были приняты соответствующие меры реагирования.
Уточняется, что в настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса, — передает РИА Новости.
Вирус Марбург относится к семейству Эболы и клинически с ней схож. Он передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение. Летальность вируса достигает 88%. Он поражает клетки печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
27-летний студент-медик из Руанды прилетел в Германию с родины, где лечил пациента, инфицированного вирусом Марбург, прямым рейсом. Во Франкфурте-на-Майне он сел с подругой в поезд, направлявшийся в Гамбург. Во время поездки у студента появились симптомы вируса Марбурга. Власти Германии, чтобы предотвратить распространение вируса, блокировали железнодорожный вокзал в Гамбурге. Студенты изолированы и доставлены в университетскую клинику Эппендорф в Гамбурге на специализированной инфекционной машине скорой помощи. В качестве меры предосторожности полиция зафиксировала контактные данные пассажиров поезда. Это еще два человека. По данным Deutsche Bahn, в поезде находилось в среднем 275 пассажиров. Данные об авиапассажирах доступны. Необходимость принятия дальнейших мер предосторожности и шагов зависит от результатов диагностики. Как говорят местные медики, на диагностику может понадобиться до 24 часов.
Роспотребнадзор заявил, что мониторит ситуацию с лихорадкой смертельного вируса Марбург. Для снижения риска завоза заболевания в Россию подготовлена диагностическая тест-система. В пунктах пропуска на границе с помощью автоматизированной системы «Периметр» выявляются граждане с признаками инфекционных заболеваний. Периметр включает в себя опрос и измерение температуры, — передает Bfm.ru.
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