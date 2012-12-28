Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью в России перехвачены 125 беспилотников
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Происшествия
На центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины
Происшествия
Лёша Солдат не просился на УДО
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
Ветеринары выяснили причину гибели птиц в Комсомольском пруду
Общество
Строитель Валерий Сешенов предлагает возродить проект благоустройства Каменного лога
Общество
Читать все
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Общество
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
Бензин немного подешевел в Липецкой области
Экономика
На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный
Происшествия
Вася ждёт вашего дыхания: в Липецке работают шесть точек обучения первой помощи
Общество
На центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области еще один сухой день
Погода в Липецке
Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных
Происшествия
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали молочка и яйца, подешевели овощи
Экономика
Читать все
В мире
164
сегодня, 12:39

ВОЗ заявила об угрозе мировой эпидемии опасного вируса Марбург

Всему миру угрожает вспышка неизлечимой болезни, которую вызывает вирус Марбург. ВОЗ отмечает, что Марбургская лихорадка родственна вирусу Эбола.

Смертельный вирус Марбург, угрожающий миру, возможно, уже в Германии. Вспышка, зарегистрированная в Руанде, может привести к новой эпидемии, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

«По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды. ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне», — говорится в сообщении на сайте организации.

Существует риск распространения вспышки на соседние страны, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой, предупреждает ВОЗ.

Кроме того, высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице страны, где находится международный аэропорт и дорожная сеть с несколькими городами в Восточной Африке. Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем были приняты соответствующие меры реагирования.

Уточняется, что в настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса, — передает РИА Новости.

Вирус Марбург относится к семейству Эболы и клинически с ней схож. Он передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение. Летальность вируса достигает 88%. Он поражает клетки печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

27-летний студент-медик из Руанды прилетел в Германию с родины, где лечил пациента, инфицированного вирусом Марбург, прямым рейсом. Во Франкфурте-на-Майне он сел с подругой в поезд, направлявшийся в Гамбург. Во время поездки у студента появились симптомы вируса Марбурга. Власти Германии, чтобы предотвратить распространение вируса, блокировали железнодорожный вокзал в Гамбурге. Студенты изолированы и доставлены в университетскую клинику Эппендорф в Гамбурге на специализированной инфекционной машине скорой помощи. В качестве меры предосторожности полиция зафиксировала контактные данные пассажиров поезда. Это еще два человека. По данным Deutsche Bahn, в поезде находилось в среднем 275 пассажиров. Данные об авиапассажирах доступны. Необходимость принятия дальнейших мер предосторожности и шагов зависит от результатов диагностики. Как говорят местные медики, на диагностику может понадобиться до 24 часов.

Роспотребнадзор заявил, что мониторит ситуацию с лихорадкой смертельного вируса Марбург. Для снижения риска завоза заболевания в Россию подготовлена диагностическая тест-система. В пунктах пропуска на границе с помощью автоматизированной системы «Периметр» выявляются граждане с признаками инфекционных заболеваний. Периметр включает в себя опрос и измерение температуры, — передает Bfm.ru.
вирус Марбург
эпидемия
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru