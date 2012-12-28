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В России
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вчера, 17:56
В России предложили изменить допустимые нормы пестицидов в чае
«Нами было направлено обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Мы ожидаем, что нормативная база пестицидов в РФ, не обновлявшаяся многие годы, будет гармонизирована с той, что действуют на мировом чайном рынке», — пояснил «Известиям» глава ассоциации Рамаз Чантурия.
Он отметил, что почти 100% чайного сырья сегодня импортируется из-за рубежа. По словам эксперта, пестициды применяются во всех государствах, выращивающих чай. Как правило, используемые препараты нормированы как в странах-производителях, так и во многих государствах-потребителях. Таким образом, существует международные стандарты, применяемые по всему глобальному рынку.
В Госдуме допускают, что бизнес, предлагая внести изменения по пестицидам, хочет уйти от ответственности и дополнительных проверок.
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