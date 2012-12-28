Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Тербунском районе простились с погибшим на СВО танкистом
Общество
Сегодня в Липецке: будут выть сирены
Общество
Женщину и мальчика сбил автомобиль на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
В Липецке звучат сигналы тревоги: началась тренировка системы гражданской обороны
Общество
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Происшествия
Офисных работников инструктировали во дворе дома с укрытиями
Общество
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
Пьяный водитель «Хёндая» врезался в стену магазина
Происшествия
35-летняя женщина купила водительские права и получила судимость
Происшествия
Дело о смертельном ДТП с участием «УАЗа» и мотоцикла дошло до суда
Происшествия
Читать все
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Происшествия
В Липецке издадут инструкции по противостоянию мошенникам
Общество
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
35-летний мужчина до смерти забил пенсионера из-за полбутылки водки
Происшествия
Сезон в Липецкой филармонии открыла пианистка мирового уровня - фоторепортаж
Культура
Дело о стрельбе в Капитанщино дошло до суда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: вой сирен, скандальный ЖК и вояж по свалкам
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Бизнес
267
вчера, 16:49

В 150 локациях Липецкой области выросла скорость мобильного интернета

Инженеры МегаФона обеспечили нескольким тысячам жителей небольших населенных пунктов стабильное покрытие и достаточную ёмкость сети для комфортного пользования всеми цифровыми сервисами. Теперь можно быстрее делиться фото и видео в мессенджерах и соцсетях, пользоваться госуслугами или делать покупки в онлайнмагазинах. Школьники, студенты и их родители смогут с большим комфортом работать с образовательными платформами и электронными дневниками.

Оператор модернизировал телеком-оборудование более чем в 150 локациях и активировал среднечастотный диапазон в сети 4G. Улучшение качества связи почувствовали более семи тысяч абонентов, проживающих как в областном центре, так и в отдаленных районах Липецкой области: Добринском, Воловском, Лев-Толстовском, Задонском и Усманском. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета во многих населенных пунктах выросла вдвое.

Например, в селе Нижняя Матренка с населением около 700 человек, скорость передачи данных может достигать 110 Мбит/с, в Захаровке — 130 Мбит/с, в деревне Старая Воскресеновка, где всего одна улица и живут около 100 человек, скорость мобильного интернета доходит до 150 Мбит/с.

Высокие скорости передачи данных смогут оценить и туристы. Модернизация затронула телеком-инфраструктуру села Первомайское, которое находится на пути к поселку Лев Толстой. На местном полустанке провел свои последние дни классик русской литературы. Сейчас здесь музей и целый комплекс исторических зданий. В ноябре почтить память великого писателя приезжает особенно много туристов.

«Мы уделяем особое внимание малым населенным пунктам, потому что добавить современного комфорта и равных с городскими жителями возможностей можно только развивая сеть и цифровые продукты. Завершая масштабную кампанию по модернизации базовых станций в регионе, могу сказать, что по итогам сентября выполнено уже около 80 % запланированного на этот год объема, это значит, что идем с опережением графика. В некоторых локациях мы запустили также дополнительный низкочастотный диапазон в LTE, который позволил обеспечить более широкую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала даже внутри зданий», — говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Всего с начала года в Липецкой области специалисты оператора модернизировали более 100 базовых станций и построили около 25 новых объектов связи, в том числе, в важнейших локациях – на территории особой экономической зоны и в крупнейшем торгово-развлекательном центре.

Реклама. ПАО Мегафон

Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru