Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
В России
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вчера, 16:41
Банкам могут запретить повышать лимит по кредиткам
Российским банкам запретят тайно повышать лимит по кредитным картам.
В случае принятия закона банки не смогут включать в условия договора возможность в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования без согласия заемщика, — говорится на сайте Госдумы.
Как пояснил первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, навязывание дополнительных условий кредитования влечет за собой риски неконтролируемого роста долговой нагрузки для заемщиков.
«В случае принятия закона банки не смогут включать в условия договора возможность в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования без согласия заемщика. Тем самым закон позволит более эффективно защитить права граждан», — отметил парламентарий.
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