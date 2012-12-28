Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Тербунском районе простились с погибшим на СВО танкистом
Общество
Сегодня в Липецке: будут выть сирены
Общество
Женщину и мальчика сбил автомобиль на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
В Липецке звучат сигналы тревоги: началась тренировка системы гражданской обороны
Общество
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Происшествия
Офисных работников инструктировали во дворе дома с укрытиями
Общество
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
Пьяный водитель «Хёндая» врезался в стену магазина
Происшествия
35-летняя женщина купила водительские права и получила судимость
Происшествия
Дело о смертельном ДТП с участием «УАЗа» и мотоцикла дошло до суда
Происшествия
Читать все
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Происшествия
В Липецке издадут инструкции по противостоянию мошенникам
Общество
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
35-летний мужчина до смерти забил пенсионера из-за полбутылки водки
Происшествия
Сезон в Липецкой филармонии открыла пианистка мирового уровня - фоторепортаж
Культура
Дело о стрельбе в Капитанщино дошло до суда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: вой сирен, скандальный ЖК и вояж по свалкам
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
111
вчера, 16:41

Банкам могут запретить повышать лимит по кредиткам

Российским банкам запретят тайно повышать лимит по кредитным картам.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает банкам повышать лимит кредитования по банковским картам без согласия заемщика и заключения нового договора кредитования.

В случае принятия закона банки не смогут включать в условия договора возможность в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования без согласия заемщика, — говорится на сайте Госдумы.

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, навязывание дополнительных условий кредитования влечет за собой риски неконтролируемого роста долговой нагрузки для заемщиков.

«В случае принятия закона банки не смогут включать в условия договора возможность в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования без согласия заемщика. Тем самым закон позволит более эффективно защитить права граждан», — отметил парламентарий.
кредитки
лимит
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru