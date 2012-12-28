Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
В России
113
вчера, 15:55
Госдума в первом чтении приняла закон о запрете ставок должникам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает запрет на участие в азартных играх для должников по алиментам, граждан с ограниченной дееспособностью и несовершеннолетних.
Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Он запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки и заключать пари с лицами, не достигшими 18 лет; ограниченными судом в дееспособности; а также уклоняющимися от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов.
Граждане до 18 лет и сейчас по закону не могут участвовать в азартных играх и посещать игорные заведения.
«Вместе с тем законодательство РФ не устанавливает прямого запрета на заключение организаторами азартных игр пари с такими лицами и не предусматривает соответствующей ответственности для организаторов азартных игр», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В результате молодежи до 18 лет все же удается заключать пари и делать ставки — в основном через интернет, особенно если организатор игры лишь формально соблюдает требование об идентификации участника.
При этом организаторам азартных игр предоставляется право требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения правил его посещения и иных требований, установленных законодательством РФ.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Кабмин обращает внимание, что документ запрещает участие соответствующих лиц в азартных играх, проводимых лишь в букмекерских конторах и тотализаторах, а в иных игорных заведениях — нет. Профильный комитет Госдумы по экономической полагает, что такой запрет необходимо распространить на участие в азартных играх, проводимых «не только в букмекерских конторах и тотализаторах, но и непосредственно в игорных заведениях».
Кроме того, кабмин предлагает распространить предлагаемые ограничения и на лиц, над которыми установлено попечительство в связи их недееспособностью или ограниченной дееспособностью вследствие психического расстройства. Комитет также считает целесообразным рассмотреть этот вопрос при подготовке законопроекта ко второму чтению.
Реализация этих ограничений потребует подключения организаторов азартных игр к государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Они должны будут заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором этой системы, чтобы получать из нее сведения о лицах, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными и находящихся под попечительством.
В связи с этим правительство предлагает дополнить законопроект переходными положениями для предоставления организаторам азартных игр времени на заключение таких соглашений и соблюдение технических условий присоединения к системе.
0
0
0
0
0
Комментарии