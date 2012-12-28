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В России
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вчера, 15:11
Продажи новых легковых авто в РФ в сентябре выросли на 33%
В то же время, продажи грузовиков снизились на 26%, составив 9,9 тысячи единиц.
При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам сентября составили 11,5 тысяч единиц, что на 23% больше в годовом выражении, грузовиков - 9,9 тысячи (минус 26%); автобусов - 1 тысячу (плюс 5%), — передает РИА Новости.
«По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (906 293 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года», — пояснили в Минпромторге РФ.
Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за девять месяцев текущего года составил 1,14 миллиона машин (плюс 59% в годовом выражении), в сегменте лёгких коммерческих автомобилей – 95,5 тысяч (плюс 35%), в сегменте грузовых автомобилей – 91,2 тысячи (минус 12%), в сегменте автобусов — 14,6 тысячи (плюс 12%).
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