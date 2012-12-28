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В России
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39 минут назад
В Чите осудили 12 готовивших теракт в Приморье диверсантов
Преступная группа из 12 человек была организованна для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.
Судом установлено, что неизвестный, для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, организовал преступную группу, в состав которой помимо него вошли 12 человек. В период с декабря 2022 года по январь 2023 года они совершили 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения на территории Москвы и Красноярского края, а также готовили террористически акт - поджог многоцелевых истребителей в одной из воинских частей Приморского края, — передает ТАСС.
В пресс-службе уточнили, что объектами совершенных ими диверсий являлись принадлежащие РЖД локомотив и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного и бесперебойного регулирования движения поездов, предотвращения возможного столкновения пассажирских и грузовых поездов, а также трансформаторные подстанции, предназначенные для энергообеспечения жителей населенных пунктов и социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений, школ и детских садов.
Суд назначил им наказания от 8,5 года лишения свободы до 23 лет с ограничением свободы на полтора года, с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима. Пособнику - четыре года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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