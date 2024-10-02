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сегодня, 11:25

Летящие на Израиль иранские ракеты сняли на видео с пассажирского самолета

Пилот авиакомпании British Airways, выполнявший рейс в Дубай, снял на видео летящие ракеты в момент массированного удара Ирана по территории Израиля.

Момент ракетной атаки Ирана по Израилю сняли на видео с борта самолета, летевшего в Дубай. Кадры появились в соцсетях.

На ролике можно увидеть яркие огни в небе от летящих ракет. Также можно заметить несколько вспышек.

Летящие ракеты снял пилот самолета авиакомпании British Airways, выполнявший в момент атаки рейс в Дубай, — пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

Ракеты сосчитать трудно, но можно предположить, что их около десятка. Последствия удара в объектив камеры уже не попали.

Накануне вечером Иран нанес ракетный удар по Израилю. Как утверждает израильское издание The Jerusalem Post, иранские военные запустил в направлении страны порядка 500 ракет.

Ранее стало известно, что фрагменты сбитых ракет, выпущенных Ираном в направлении Израиля, упали на территории Иордании, в трех разных районах. Министр коммуникаций и официальный представитель правительства королевства Мухаммед аль-Момани уточнил, что три человека пострадали, их жизни ничего не угрожает. Также был зафиксирован материальный ущерб.

Тегеран считает свою атаку законным ответом на нарушение суверенитета страны, сообщило иранское постпредство при ООН.

Также Иран назвал обстрел ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, генсека «Хезболлы» Сайеда Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нилфорошана.

До этого ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в квартале Харет-Хорейк в южном пригороде Бейрута. Израильская авиация совершила налет на район Рувейс, там начался пожар. Раскаты взрывов были слышны оттуда, где сосредоточены штабные офисы шиитской организации «Хезболла».

Тем временем в Сети появились кадры с иранской ракетой. Она, как предполагается, упала в секторе Газа, где ее нашли местные жители. На записи видно, как толпа мужчин поднимает снаряд с радостными криками. В конце концов им это удается, и один даже ухитряется залезть на боеприпас.
Израиль
Иран
Тегеран
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