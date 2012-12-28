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В России
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сегодня, 10:45

Первый пуск российской ракеты-носителя «Союз-5» перенесли на 2026 год

Первый пуск российской перспективной ракеты-носителя «Союз-5» не состоится в 2025 году.

Российская перспективная ракета-носитель «Союз-5» должна совершить свой первый пуск в 2026 году, а не в 2025 году, как предполагалось ранее, — рассказал первый заместитель гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов.

«Союз-5» находится на стадии разработки. <…> Совершить первый пуск предполагается в 2026 году», — сообщил он.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» получила название «Иртыш», головным разработчиком является РКК «Энергия». Ракета создается в рамках ОКР «Феникс» на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с «Байконура» в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами «Зенит». «Союз-5» сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн, — передает «Интерфакс».

Ракета «Союз-5» должна была впервые стартовать с ныне строящегося российско-казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре «Байтерек» до конца 2023 года. Однако глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин договорились о переносе первого пуска на 2024 год.

27 июня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что первый запуск с космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме «Байконур» необходимо выполнить в 2025 году.
космос
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