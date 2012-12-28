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В России
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сегодня, 10:04

В Госдуме рассмотрят закон о штрафах до ₽60 млн за фиктивную регистрацию

Будут установлены меры повышенной ответственности за подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку на учет мигрантов.

В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Уточняется, что авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.

В Думу внесли пакет из пяти законопроектов, которые предлагают изменения в миграционной сфере — от ужесточения наказания за организацию незаконной миграции до запрета посредникам участвовать в приеме экзаменов на знание русского языка, — передает РБК.

Ранее внесение законопроектов анонсировали председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая, которая возглавляет комиссию Госдумы по вопросам миграционной политики.

Поправки в действующее законодательство, которые предложили депутаты, предусматривают, что организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением. Наказание за него предлагается ужесточить. Кроме того, само незаконное нахождение в России при совершении преступления будет считаться отягчающим обстоятельством.

«Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в Российскую Федерацию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, его использование, передачу или сбыт», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркивается, что совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией, а за повторное совершение - от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией, — передает РИА Новости.
фиктивная регистрация
мигранты
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