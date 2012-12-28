В Госдуме рассмотрят закон о штрафах до ₽60 млн за фиктивную регистрацию

Будут установлены меры повышенной ответственности за подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку на учет мигрантов.

В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.Уточняется, что авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.В Думу внесли пакет из пяти законопроектов, которые предлагают изменения в миграционной сфере — от ужесточения наказания за организацию незаконной миграции до запрета посредникам участвовать в приеме экзаменов на знание русского языка, — передает РБК

Ранее внесение законопроектов анонсировали председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая, которая возглавляет комиссию Госдумы по вопросам миграционной политики.

Поправки в действующее законодательство, которые предложили депутаты, предусматривают, что организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением. Наказание за него предлагается ужесточить. Кроме того, само незаконное нахождение в России при совершении преступления будет считаться отягчающим обстоятельством.

