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сегодня, 09:00

«Пятерочка» поможет превратить в реальность зимние каникулы мечты

У липчан есть шанс отправиться в незабываемое путешествие и стать обладателями других подарков и призов.

Воплотить мечту поможет новая акция от «Пятерочки», которая стартует 1 октября – «500 рублей на зимние каникулы». Торговая сеть разыграет среди участников подарки, а главным призом станет денежный сертификат. Акция продлится во всех магазинах сети «Пятерочка» до 4 ноября 2024 г. в 19 городах России, в том числе и в Липецке.

Принять участие достаточно просто: необходимо лишь совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте Kanikuly5ka.ru. Розыгрыш подарков будет проходить еженедельно. Среди призов – продуктовые корзины, наборы для домашнего кинотеатра и прогулок в холодную погоду, а также мягкие пледы и аксессуары для зимних видов спорта. Главный приз – сертификат на полмиллиона рублей. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать на сайте акции.

За покупки товаров-партнеров акции можно также выиграть призы. Чтобы увеличить свои шансы в дополнительном розыгрыше, нужно регистрировать чеки с товарами-партнёрами на сайте.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте Kanikuly5ka.ru.

Акция «500 000 рублей на зимние каникулы» пройдет до 4 ноября во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия - Алания.

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