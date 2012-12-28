Раскатали без сожаления – липецкая команда по мини-футболу не посчиталась с заслугами известного бомбардира
В России
62
вчера, 20:46
13 человек погибли при взрыве на АЗС в Махачкале
Еще 11 человек получили ранения. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в больницах остаются четверо пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, пропавших без вести нет. Но разбор завалов еще продолжается, поэтому он не исключил, что пока не все тела удалось извлечь.
Взрыв на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел накануне около 17:40, начался пожар. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.
0
0
0
0
0
Комментарии