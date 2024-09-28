Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На трассе в Липецкой области разбился автобус футболистов воронежского «Факела»
Происшествия
Агрегатор такси списал с липчанина почти 60 тысяч рублей за несуществующие поездки
Происшествия
Мошенница под видом врача орудовала в поликлинике и предлагала оформить инвалидность
Происшествия
Дорога Липецк – Елец в дыму ландшафтного пожара
Происшествия
Выходные в Липецке: Дни Сокола и Тракторного, красавица-певица и восемь любящих женщин
Общество
Липчанина будут судить за убийство сожителя сестры
Происшествия
Умер известный липецкий хоккеист – прощание в понедельник
Спорт
Мотоцикл и «четырнадцатая» столкнулись «лоб в лоб»
Происшествия
В Липецкой области продолжается лето: сухо, ветрено и до +25
Общество
Порывы ветра в Липецке в субботу составят до 16 м/c
Общество
Читать все
Агрегатор такси списал с липчанина почти 60 тысяч рублей за несуществующие поездки
Происшествия
Дорога Липецк – Елец в дыму ландшафтного пожара
Происшествия
На трассе в Липецкой области разбился автобус футболистов воронежского «Факела»
Происшествия
Мотоцикл и «четырнадцатая» столкнулись «лоб в лоб»
Происшествия
В Липецкой области продолжается лето: сухо, ветрено и до +25
Общество
Липчанина будут судить за убийство сожителя сестры
Происшествия
Умер известный липецкий хоккеист – прощание в понедельник
Спорт
Лучший бомбардир дубля может завтра дебютировать за «Металлург»
Спорт
Раскатали без сожаления – липецкая команда по мини-футболу не посчиталась с заслугами известного бомбардира
Спорт
В десятке домов по улице Молодежной отключили воду из-за ремонтных работ
Общество
Читать все
В России
68
сегодня, 20:40

Главный штурман Тихоокеанского флота умер во время марафона

Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан первого ранга 41-летний Евгений Витютнев умер во время международного марафона «Мосты Владивостока». Прокуратура Приморья организовала проверку по факту трагедии, сообщают Известия.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным минздрава Приморья, Витютневу внезапно стало плохо на дистанции, после чего он потерял сознание и упал. На помощь к нему поспешили дежурившие на трассе медики «Альфамед». После этого приехала реанимационная, однако спасти мужчину не удалось.

Глава администрации городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов сообщил, что Тихоокеанский флот потерял не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу.

«Евгений Витютнев был профессионалом своего дела, истинным патриотом, который любил свою страну. Он останется в наших сердцах как достойный офицер, честный человек, замечательный семьянин», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Восьмой международный марафон «Мосты Владивостока» собрал 4,5 тыс. спортсменов. Как отмечается на сайте правительства Приморья, его участники бежали дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 км.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru