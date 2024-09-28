Раскатали без сожаления – липецкая команда по мини-футболу не посчиталась с заслугами известного бомбардира
В России
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сегодня, 20:40
Главный штурман Тихоокеанского флота умер во время марафона
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия», — указано в Telegram-канале ведомства.
По данным минздрава Приморья, Витютневу внезапно стало плохо на дистанции, после чего он потерял сознание и упал. На помощь к нему поспешили дежурившие на трассе медики «Альфамед». После этого приехала реанимационная, однако спасти мужчину не удалось.
Глава администрации городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов сообщил, что Тихоокеанский флот потерял не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу.
«Евгений Витютнев был профессионалом своего дела, истинным патриотом, который любил свою страну. Он останется в наших сердцах как достойный офицер, честный человек, замечательный семьянин», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Восьмой международный марафон «Мосты Владивостока» собрал 4,5 тыс. спортсменов. Как отмечается на сайте правительства Приморья, его участники бежали дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 км.
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