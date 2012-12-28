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В России
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сегодня, 19:01
Шестеро погибли при крушении Ми-8 с пилотами из РФ в Пакистане
"Зафрахтованный вертолет, принадлежавший пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited, потерпел крушение по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения", — говорится в публикации.
Представитель компании подчеркнул, что авария произошла именно по техническим причинам и не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью. Он добавил, что раненых доставили в ближайшую больницу, а пакистанская армия и другие силы продолжают оказывать помощь.
По сведениям источников Geo News, трое иностранных пилотов — граждане России. Пострадавшие находятся в Объединенном военном госпитале Таль.
Собеседники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.
Позже источник в российском посольстве в Исламабаде сообщил РИА Новости, что на борту было двое россиян. Информации об их состоянии пока нет.
Собеседник агентства не уточнил, были ли россияне пилотами вертолета.
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