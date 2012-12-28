Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На трассе в Липецкой области разбился автобус футболистов воронежского «Факела»
Происшествия
Агрегатор такси списал с липчанина почти 60 тысяч рублей за несуществующие поездки
Происшествия
Дорога Липецк – Елец в дыму ландшафтного пожара
Происшествия
Мошенница под видом врача орудовала в поликлинике и предлагала оформить инвалидность
Происшествия
Выходные в Липецке: Дни Сокола и Тракторного, красавица-певица и восемь любящих женщин
Общество
Липчанина будут судить за убийство сожителя сестры
Происшествия
Умер известный липецкий хоккеист – прощание в понедельник
Спорт
Мотоцикл и «четырнадцатая» столкнулись «лоб в лоб»
Происшествия
В Липецкой области продолжается лето: сухо, ветрено и до +25
Общество
Порывы ветра в Липецке в субботу составят до 16 м/c
Общество
Читать все
Агрегатор такси списал с липчанина почти 60 тысяч рублей за несуществующие поездки
Происшествия
Дорога Липецк – Елец в дыму ландшафтного пожара
Происшествия
На трассе в Липецкой области разбился автобус футболистов воронежского «Факела»
Происшествия
Мотоцикл и «четырнадцатая» столкнулись «лоб в лоб»
Происшествия
В Липецкой области продолжается лето: сухо, ветрено и до +25
Общество
Липчанина будут судить за убийство сожителя сестры
Происшествия
Умер известный липецкий хоккеист – прощание в понедельник
Спорт
Лучший бомбардир дубля может завтра дебютировать за «Металлург»
Спорт
Раскатали без сожаления – липецкая команда по мини-футболу не посчиталась с заслугами известного бомбардира
Спорт
В десятке домов по улице Молодежной отключили воду из-за ремонтных работ
Общество
Читать все
В России
84
сегодня, 19:01

Шестеро погибли при крушении Ми-8 с пилотами из РФ в Пакистане

Шесть человек погибли и восемь пострадали при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Geo со ссылкой на представителя компании.

"Зафрахтованный вертолет, принадлежавший пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited, потерпел крушение по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения", — говорится в публикации.

Представитель компании подчеркнул, что авария произошла именно по техническим причинам и не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью. Он добавил, что раненых доставили в ближайшую больницу, а пакистанская армия и другие силы продолжают оказывать помощь.

По сведениям источников Geo News, трое иностранных пилотов — граждане России. Пострадавшие находятся в Объединенном военном госпитале Таль.
Собеседники издания отметили, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.

Позже источник в российском посольстве в Исламабаде сообщил РИА Новости, что на борту было двое россиян. Информации об их состоянии пока нет.

Собеседник агентства не уточнил, были ли россияне пилотами вертолета.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru