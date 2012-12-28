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В России
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34 минуты назад

Грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину в Кузбассе

Вечером 26 сентября в Кемеровской области на перегоне между станциями Ленинск-Кузнецкий – Байкаим грузовой поезд насмерть сбил 27-летнего мужчину, сообщает VSE42.Ru. По данным издания, мужчина был пьян и переходил железнодорожные пути прямо перед локомотивом.

— Увидев человека на рельсах, машинист применил экстренное торможение, подал звуковой сигнал, но столкновения избежать не удалось, — рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО. 

железная дорога
несчастный случай
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