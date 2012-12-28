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Попавшийся на пьяной езде водитель спрятал машину от конфискации: его осудили по ещё одной уголовной статье
В России
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34 минуты назад
Грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину в Кузбассе
— Увидев человека на рельсах, машинист применил экстренное торможение, подал звуковой сигнал, но столкновения избежать не удалось, — рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.
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