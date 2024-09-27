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В мире
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сегодня, 15:47
В Индии рыбаки поймали редкую рыбу и продали ее за 1,5 миллиона рупий
Индийские рыбаки поймали в Бенгальском заливе девять редких рыб необычно крупного размера.
Местные жители называют эту рыбу «телия сила» и используют ее для приготовления снадобий против старения. Особенно в традиционной медицине ценится рот рыбы, за который готовы заплатить значительные суммы. «Телию силу» покупают не только в Индии, но и за ее пределами благодаря ее лечебным свойствам.
Рыбаки отмечают, что обычно эти рыбы обитают в глубоких водах, но в этот раз они были пойманы у устья реки Ганг — такое событие происходит весьма редко. Когда улов был доставлен в город Дингха, к рыбакам подтянулись толпы местных жителей и туристов, желающих увидеть «телию силу».
В результате самые крупные экземпляры — пара стокилограммовых рыб — принесли рыбакам 1,5 миллиона рупий (около $17,9 тысяч).
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