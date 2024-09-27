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В России
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сегодня, 15:00
Три российских пассажирских самолета получили угрозы от неизвестных во время полета
Неизвестные на аварийной частоте на английском языке угрожали: «Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены».
Сообщения поступили по радио, когда лайнеры пролетали над южными регионами страны. При этом все самолеты спокойно долетели до пунктов назначения.
По информации канала «Авиаторщина», первыми сообщение получили пилоты Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга во Владикавказ. Около 12:30 во время захода на посадку экипаж получил по аварийной частоте сообщение от неизвестных на английском языке.
В послании говорилось, чтобы лайнер немедленно покинул «запретную территорию», иначе будет уничтожен. Самолет продолжил заход на посадку и благополучно приземлился во Владикавказе.
Затем аналогичные угрозы получили пилоты еще двух самолетов — Superjet авиакомпании «Азимут», летевший из Уфы в Минеральные Воды, и борт «Аэрофлота», направлявшийся из Москвы в Анталью. Командиров самолетов так же предупредили, что они приближаются к некой запретной территории.
Все самолеты благополучно долетели до мест назначения.
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