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В России
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сегодня, 14:20
На архипелаге Земля Франца-Иосифа впервые обнаружили тихоходок
Тихоходок увидели в пробе почвы с острова Земля Александры. Тихоходки могут выживать в экстремальных условиях.
Уточняется, что тихоходок увидели в пробе почвы с острова Земля Александры.
«В этом году в ходе комплексной экспедиции на архипелаг с нами были микробиологии Российского технического университета, они изучали бактериологическое население Земли Франца-Иосифа. И в пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют «водяной медведь» или тихоходка. Их впервые обнаружили на ЗФИ, под микроскопом в пробе почвы увидели неспешно шагающую тихоходку», — отметил Кирилов.
Тихоходки - беспозвоночные животные размером около 1 мм, они обитают в пресной воде, а также во влажных мхах и лишайниках. Тихоходки отличаются высокой устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды. Они выживают в вакууме, кипятке, при температуре ниже минус 250 градусов. Кроме того, известно, что тихоходки возвращаются к жизни после почти полного обезвоживания и воздействия радиации.
Ранее тихоходок обнаруживали в Антарктиде. В 2020 году исследователи нашли их на Шпицбергене.
Ученые продолжают изучать тихоходок с Земли Франца-Иосифа. Сейчас нужно определить их вид, исследователи не исключают, что это может быть новый вид этих существ.
«Они отложили яйца, уже в лаборатории, эти пробы оставили. Посмотрим, что выйдет», — заявил Кириллов.
Национальный парк «Русская Арктика» - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.
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