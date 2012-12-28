Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Получивший 16 ударов ножом мужчина спустя четыре дня умер в больнице
Происшествия
Автобус сбил мужчину на Соколе
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дело об отрезанных ногах дошло до суда: изуверу вменяют еще одно убийство и издевательства над матерью
Происшествия
В Липецке поднимется сильный ветер
Погода в Липецке
В Липецке уже давно не высаживают каштаны, а существующие деревья больны
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, кресла для беременных и цена интимуслуг
Общество
45-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Судмедэксперта обвиняют в сливе ритуальщикам сведений об умерших
Происшествия
«Площадь благоустроена. Качели должны висеть»
Общество
Читать все
Снести, нельзя оставить
Общество
36-летний липчанин незаконно обналичил почти 119 миллионов рублей
Происшествия
От кола до четверки с плюсом: сотрудники МЧС и мэрии проверили убежища в четырех многоэтажках
Общество
Металлургов к 6-й доменной печи и Стану-2000 будут возить на старых трамваях
Общество
Главные по тарелочкам: в Кубке России у липчан триумф за триумфом
Спорт
По фамилии Гейдаров и по имени Гейдар – встречай, Липецк, нового чемпиона по борьбе
Спорт
31-летняя мать отправилась в колонию за неуплату алиментов
Общество
На улице Володарского появилась новая дорога, но осталась разрушенной лестница в лог
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Попавшийся на пьяной езде водитель спрятал машину от конфискации: его осудили по ещё одной уголовной статье
Происшествия
Читать все
В России
61
сегодня, 14:20

На архипелаге Земля Франца-Иосифа впервые обнаружили тихоходок

Тихоходок увидели в пробе почвы с острова Земля Александры. Тихоходки могут выживать в экстремальных условиях.

В российской Арктике — на архипелаге Земля Франца-Иосифа — впервые обнаружили тихоходок, прозванных водяными медведями, — рассказал ТАСС директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Уточняется, что тихоходок увидели в пробе почвы с острова Земля Александры.

«В этом году в ходе комплексной экспедиции на архипелаг с нами были микробиологии Российского технического университета, они изучали бактериологическое население Земли Франца-Иосифа. И в пробах, которые они брали, были обнаружены микроскопические животные, до одного миллиметра примерно, их называют «водяной медведь» или тихоходка. Их впервые обнаружили на ЗФИ, под микроскопом в пробе почвы увидели неспешно шагающую тихоходку», — отметил Кирилов.

Тихоходки - беспозвоночные животные размером около 1 мм, они обитают в пресной воде, а также во влажных мхах и лишайниках. Тихоходки отличаются высокой устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды. Они выживают в вакууме, кипятке, при температуре ниже минус 250 градусов. Кроме того, известно, что тихоходки возвращаются к жизни после почти полного обезвоживания и воздействия радиации.

Ранее тихоходок обнаруживали в Антарктиде. В 2020 году исследователи нашли их на Шпицбергене.

Ученые продолжают изучать тихоходок с Земли Франца-Иосифа. Сейчас нужно определить их вид, исследователи не исключают, что это может быть новый вид этих существ.

«Они отложили яйца, уже в лаборатории, эти пробы оставили. Посмотрим, что выйдет», — заявил Кириллов.

Национальный парк «Русская Арктика» - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.
наука
животные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru