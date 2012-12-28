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сегодня, 13:41

Банки РФ заморозили 30 тысяч счетов в первый день работы закона о возврате средств

Российские финансовые учреждения заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы нового закона о возврате средств со счетов мошенников.

В первый день работы закона о возмещении средств в случаях, если банки допустили перевод на счета мошенников из базы ЦБ РФ, кредитные организации заблокировали 30 тысяч счетов. Ежедневно они «охлаждают» около 20 тысяч переводов, — передает РБК.

Банки заблокировали 30 тыс. подозрительных счетов в первый день работы нового закона, по которому кредитные организации должны возвращать клиентам украденные средства, если допустили их перевод на мошеннический счет. Об этом на XXI Международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР) рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

«На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тыс. реквизитов 25 июля этого года», — сказал Уваров.

По информации регулятора, системно значимые кредитные организации ежедневно «охлаждают» около 20 тыс. денежных переводов, продолжает Уваров: «Некоторые граждане иногда не понимают, в связи с чем возникают такие периоды охлаждения, обращаются в свои финансовые организации, соответственно, получают разъяснения». Уваров напомнил, что эти действия связаны с той информацией о подозрительных реквизитах, которую ЦБ получает от банков.

По словам председателя правления НКО «Мобильная карта» Елены Шейкиной, за два месяца работы закона 34% клиентов сервиса, которые попали под временную заморозку перевода, после периода охлаждения провели повторные операции. При этом около 2,7 тыс. клиентов не стали повторять переводы на сумму 53 млн рублей после периода охлаждения.

При этом у легальных клиентов возникли проблемы в случае их включения в базу ЦБ о мошеннических переводах, рассказала Шейкина: «Мы видим некоторые затруднения у клиентов, которые являются легитимными и у которых, например, украли персональные данные и на их персональные данные в каком-то из банков открыли электронное средство платежа или счет». Она предложила скорректировать механизм исключения из базы ЦБ на законодательном уровне, чтобы позволить легитимным клиентам подтверждать свою личность в банке, где они обслуживаются, но при этом чтобы их счета в других банках, которые открыли мошенники, оставались заблокированными.

Уваров согласился с наличием «определенных трудностей у легитимных клиентов». По его словам, ЦБ использует два фактора для включения таких клиентов в базу с мошенническими реквизитами. «Первый — это наличие операции без добровольного согласия клиента. И второй важный фактор — это запрос из МВД России. То есть по факту на эти реквизиты возбуждено уголовное дело». По словам Уварова, ЦБ готов обсудить с рынком инициативы по изменению механизма исключения из базы, однако по истечении двух месяцев работы закона «еще преждевременно делать какие-то выводы с точки зрения того, нужно ли вносить в него изменения либо нет», резюмировал он.

По данным ЦБ, в 2023 году мошенники украли у банковских клиентов 15,8 млрд руб., совершив 1,17 млн операций без их согласия. Из них банки вернули клиентам только 8,7% украденных средств. По сравнению с 2022 годом объем похищенных средств вырос на 11,5%, а число мошеннических транзакций — на треть. При этом банки смогли предотвратить хищения на 5,8 трлн руб. — мошенникам не удалось провести 34,8 млн денежных переводов.

В России 25 июля 2024 года вступили в силу поправки в 161-ФЗ, согласно которым банки должны возвращать клиентам украденные мошенниками средства в ряде случаев, в том числе если кредитная организация допустила проведение перевода на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Регулятор собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. При этом если компания или физлицо не согласны с включением их реквизитов в базу данных, то необходимо обратиться в обслуживающий банк или подать заявление на сайте Банка России, говорил ранее ЦБ.

Также банки должны на два дня блокировать подозрительные операции и за это время связываться с клиентом, чтобы убедиться, что он проводит денежный перевод добровольно, а не под воздействием мошенников.
банки
возврат средств
закон
заморозка
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