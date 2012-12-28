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36 минут назад
Основной версией отравления семьи в Красноярском крае стало отравление дихлофосом
Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, стало отравление дихлофосом. К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.
Уточняется, что рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне.
Ранее в региональном Следственном комитете сообщали, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, а дети в это время гуляли на улице.
К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты из Москвы.
21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.
Супруги, четверо детей которых погибли в результате отравления в Назаровском районе Красноярского края, находятся в удовлетворительном состоянии, — ранее рассказали в региональном Минздраве.
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