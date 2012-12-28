Основной версией отравления семьи в Красноярском крае стало отравление дихлофосом

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, стало отравление дихлофосом. К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.