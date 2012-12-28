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36 минут назад

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае стало отравление дихлофосом

Основной версией отравления семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей, стало отравление дихлофосом. К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.

Аэрозольный препарат от насекомых - приоритетная версия отравления семьи из Назаровского района, — сообщает прокуратура Красноярского края в Телеграм-канале.

Уточняется, что рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне.

Ранее в региональном Следственном комитете сообщали, что дом, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, а дети в это время гуляли на улице.

К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты из Москвы.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Супруги, четверо детей которых погибли в результате отравления в Назаровском районе Красноярского края, находятся в удовлетворительном состоянии, — ранее рассказали в региональном Минздраве.
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