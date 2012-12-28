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В России
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сегодня, 11:26
Россиян могут лишать свободы до 2 лет за оскорбление представителя власти в интернете
Россиян могут начать лишать свободы за оскорбление представителя власти в интернете.
Ранее правительство поддержало инициативу.
Документ предлагает изложить в новой редакции ст. 319 Уголовного кодекса, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. За такое преступление может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет. По действующим нормам за такое преступление грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года.
Законопроект также дополняет статью новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ. За такое преступление может грозить штраф до 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности до трех лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без такового.
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