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сегодня, 10:40

В минздраве Красноярского края рассказали о состоянии родителей погибших от отравления детей

Родители четверых детей, умерших в результате отравления неким токсическим веществом в Красноярском крае, по-прежнему находятся под наблюдением врачей.

Супруги, четверо детей которых погибли в результате отравления в Назаровском районе Красноярского края, находятся в удовлетворительном состоянии, — рассказали в региональном Минздраве.

«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 20 сентября женщина приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и пельмени и приготовила путем термической обработки. Все члены семьи - двое родителей и четверо детей - употребили приготовленную пищу. 21 сентября в результате сильного отравления умерли двое детей в возрасте 6 и 13 лет. Утром 22 сентября стало известно о смерти еще одного ребенка - девочки 11 лет, а 23 сентября умер четвертый ребенок - девочка 12 лет. Экспертиза показала, что причиной отравления семьи в селе Красная Сопка Красноярского края стало неустановленное токсичное вещество.

По данным ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, из дома семьи были отправлены на экспертизу удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты.

В рамках расследования уголовного дела по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопкинской участковой больницы, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводятся судебные экспертизы, — передает ТАСС.
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